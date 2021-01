Lombardia zona rossa, pasticcio dati: «Dal 12 ottobre migliaia di guariti conteggiati come ancora positivi» (Di sabato 23 gennaio 2021) Grazie a un indice di contagio a 0,82, «dai rumor che ci arrivano domani la Lombardia entrerà in zona arancione», gioisce il presidente della Regione Attilio Fontana. Che attacca:... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 23 gennaio 2021) Grazie a un indice di contagio a 0,82, «dai rumor che ci arrivano domani laentrerà inarancione», gioisce il presidente della Regione Attilio Fontana. Che attacca:...

FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - sissiago : RT @lucdilo: Ma poi si è scoperto di chi è colpa Lombardia zona rossa? Dati a cazzo forniti dalla regione stessa o Ministero incapace? Se p… - kimbabismyfav : RT @perchetendenza: #Lombardia: Perché da domani passerà in zona arancione dopo che un errore nel calcolo dell'Rt la settimana scorsa aveva… -