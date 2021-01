Lombardia zona rossa, Fontana: “Mai inviata rettifica al ministero, l’errore è loro, siamo indignati. Tar? Andremo fino in fondo” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Sono veramente indignato per le notizie uscite sui giornali e le false accuse contro la Lombardia“. Inizia così la conferenza stampa del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, dopo le polemiche nate in seguito al mantenimento della regione in zona rossa a causa di un calcolo sbagliato. Mentre da Palazzo Lombardia si accusa il governo di “aver costretto 10 milioni di persone a rimanere rinchiuse, con conseguenti danni economici per le attività”, dal ministero nelle ore passate hanno fatto sapere che a comunicare i dati errati era stata proprio la regione che, successivamente, ha rettificato. “Se da domenica la Lombardia tornerà arancione lo deve esclusivamente al fatto che noi abbiamo contestato i conteggi del governo“, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) “Sono veramente indignato per le notizie uscite sui giornali e le false accuse contro la“. Inizia così la conferenza stampa del governatore della, Attilio, dopo le polemiche nate in seguito al mantenimento della regione ina causa di un calcolo sbagliato. Mentre da Palazzosi accusa il governo di “aver costretto 10 milioni di persone a rimanere rinchiuse, con conseguenti danni economici per le attività”, dalnelle ore passate hanno fatto sapere che a comunicare i dati errati era stata proprio la regione che, successivamente, hato. “Se da domenica latornerà arancione lo deve esclusivamente al fatto che noi abbiamo contestato i conteggi del governo“, ha ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - califanofranco : RT @Cavalodiritorno: 10 milioni di persone sono rimaste in zona rossa per un errore dell'amministrazione Leghista. Altro che governo incapa… - reybenss : RT @spinozait: La Lombardia in zona rossa a causa di un errore di valutazione. Alle scorse elezioni regionali. [@Paoleeno ] -