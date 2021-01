Lombardia zona arancione, Misani: “Responsabilità gravissime di Fontana” (Di sabato 23 gennaio 2021) La Lombardia torna in zona arancione. Sull’errore commesso, il viceministro Misiani accusa il governatore Fontana Poco fa, il ministro della Salute Roberto Speranza ha messo la propria firma sull’ordinanza: la Lombardia torna in zona arancione già a partire da domani. Un errore dovuto a dati sbagliati presi in considerazione, che indicavano un indice Rt più L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Latorna in. Sull’errore commesso, il viceministro Misiani accusa il governatorePoco fa, il ministro della Salute Roberto Speranza ha messo la propria firma sull’ordinanza: latorna ingià a partire da domani. Un errore dovuto a dati sbagliati presi in considerazione, che indicavano un indice Rt più L'articolo proviene da Inews.it.

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - filo_78 : RT @SennaGianMarco: Regione #Lombardia è da UNA SETTIMANA che dice che la zona rossa era un errore ingiustificato, con 18 regioni con un rt… - UnoNemoNessuno : RT @carlaruocco1: Per una settimana la #Lombardia ha accusato il Ministero di aver attivato la zona rossa, ma alla fine è emerso che la col… -