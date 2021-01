Lombardia, Speranza firma l'ordinanza: la Regione in zona arancione (Di sabato 23 gennaio 2021) L'ordinanza ha validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. La decisione, si legge nell'atto, è stata presa «in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla ... Leggi su corriere (Di sabato 23 gennaio 2021) L'ha validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. La decisione, si legge nell'atto, è stata presa «in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla ...

