Lombardia rossa per sbaglio, da domenica arancione: scuole e negozi aperti (Di sabato 23 gennaio 2021) La Lombardia da domani, domenica, torna in zona arancione. Diciamo che, in teoria, ci sarebbe già stata se qualcuno non avesse sbagliato i conti dell’Rt. Impossibile, però, capire chi ne sia il colpevole. Leggi anche › Nuovo Dpcm 16 gennaio, apertura musei e stretta sull’asporto › Dpcm dal 16 gennaio: fermi fino a marzo. Le nuove regole Lombardia, si torna arancioni rossa per errore Sulle responsabilità rimane il mistero. Infatti, da Roma dicono che quei dati sbagliati sono stati forniti dai tecnici della Regione, da Milano, il presidente Fontana difende l’operato dei suoi tecnici: «Noi abbiamo sempre inviato dati puntuali, ... Leggi su iodonna (Di sabato 23 gennaio 2021) Lada domani,, torna in zona. Diciamo che, in teoria, ci sarebbe già stata se qualcuno non avesse sbagliato i conti dell’Rt. Impossibile, però, capire chi ne sia il colpevole. Leggi anche › Nuovo Dpcm 16 gennaio, apertura musei e stretta sull’asporto › Dpcm dal 16 gennaio: fermi fino a marzo. Le nuove regole, si torna arancioniper errore Sulle responsabilità rimane il mistero. Infatti, da Roma dicono che quei dati sbagliati sono stati forniti dai tecnici della Regione, da Milano, il presidente Fontana difende l’operato dei suoi tecnici: «Noi abbiamo sempre inviato dati puntuali, ...

petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - annalaurabar : RT @fanpage: ?? Secondo l’Istituto Superiore di Sanità sarebbe la Lombardia stessa ad aver fornito i dati sbagliati che hanno poi portato il… - EMinzon1967 : RT @GarauSilvana: La #Lombardia è finita in zona rossa perché #Fontana ha comunicato al Ministero della Salute un indice RT sbagliato.ISS c… -