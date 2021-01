Lombardia, Letizia Moratti: “Nessuna rettifica”. Boccia: “Dati cambiati dalla Regione, Fontana sa come sono andate le cose” (Di sabato 23 gennaio 2021) Continua il botta e risposta a distanza tra Regione e governo sui Dati che hanno fatto sì che la Lombardia entrasse in zona rossa sabato 14 gennaio, anziché rimanere arancione. Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha ribadito, in un’intervista al Corriere della Sera, come l’errore nel calcolo dell’Rt sia stato del Pirellone, che in settimana ha mandato all’Istituto Superiore di Sanità una rettifica con i Dati rivisti: “A volte basta dire la verità per essere nel giusto. I Dati trasmessi la scorsa settimana erano incompleti, per ammissione degli uffici di Regione Lombardia. Questa settimana hanno trasmesso e certificato Dati che loro stessi hanno definito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Continua il botta e risposta a distanza trae governo suiche hanno fatto sì che laentrasse in zona rossa sabato 14 gennaio, anziché rimanere arancione. Il ministro per gli Affari Regionali Francescoha ribadito, in un’intervista al Corriere della Sera,l’errore nel calcolo dell’Rt sia stato del Pirellone, che in settimana ha mandato all’Istituto Superiore di Sanità unacon irivisti: “A volte basta dire la verità per essere nel giusto. Itrasmessi la scorsa settimana erano incompleti, per ammissione degli uffici di. Questa settimana hanno trasmesso e certificatoche loro stessi hanno definito ...

Lombardia, Letizia Moratti: "Nessuna rettifica". Boccia: "Dati cambiati dalla Regione,… Il Fatto Quotidiano Coronavirus: Moratti, 'in Lombardia seconda dose vaccino c'è per tutti'

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - In Lombardia la seconda dose di vaccino c'è per tutti, al momento. Lo precisa l'assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, in un'intervista a Repubblica. "Ad oggi, ...

La Moratti smonta subito i giallorossi: "Ecco la verità sulla zona rossa"

L'assessora al Welfare Letizia Moratti, intervistata da Repubblica, ha detto chiaramente che da questa pandemia usciremo tutti insieme. E che adesso ci sono problemi urgenti su cui deve lavorare.

