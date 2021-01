Lombardia in zona “arancione”, firmata la nuova ordinanza (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E' stata firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza l'ordinanza con la quale la Lombardia rientra in zona arancione. Il provvedimento, che annulla gli effetti dell'ordinanza con la quale il 16 gennaio la Lombardia era stata inserita in zona rossa, ha una validità di 15 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta. Nell'ordinanza viene specificato come il nuovi invio di dati da parte della Regione Lombardia costituisce una rettifica, “operata dalla Regione Lombardia ora per allora”, di quelli comunicati in precedenza, e che in base ai nuovi dati l'Rt al 30 dicembre era attestato a 0.88. “Un'ottima notizia – ha commentato Fontana – Viene confermato quello che da tempo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E' statadal ministro della Salute Roberto Speranza l'con la quale larientra in. Il provvedimento, che annulla gli effetti dell'con la quale il 16 gennaio laera stata inserita inrossa, ha una validità di 15 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta. Nell'viene specificato come il nuovi invio di dati da parte della Regionecostituisce una rettifica, “operata dalla Regioneora per allora”, di quelli comunicati in precedenza, e che in base ai nuovi dati l'Rt al 30 dicembre era attestato a 0.88. “Un'ottima notizia – ha commentato Fontana – Viene confermato quello che da tempo ...

FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - Barabba1 : RT @MPSkino: Regione Lombardia Presidente: FONTANA, Lega Dal 12 ottobre 2020 sono stati conteggiati tra i 'CONTAGIATI' anche i guariti ??… - ariele0916 : RT @vitalbaa: A #lineanotte dicono che la Lombardia è stata zona rossa una settimana per errore e M. #Mannoni commenta: non ha fatto male u… -