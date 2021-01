Lombardia in zona "arancione", firmata la nuova ordinanza (Di sabato 23 gennaio 2021) ... che annulla gli effetti dell'ordinanza con la quale il 16 gennaio la Lombardia era stata inserita in zona rossa, ha una validità di 15 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta. Nell'... Leggi su stylise (Di sabato 23 gennaio 2021) ... che annulla gli effetti dell'con la quale il 16 gennaio laera stata inserita inrossa, ha una validità di 15 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta. Nell'...

giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - luisaauri : RT @MarcoNoel19: Uno non può neanche commettere un errore e far finire 10 milioni di persone in zona rossa, con perdite di centinaia di mil… - infoitinterno : Lombardia, da zona rossa ad arancione, il sindaco di Peschiera Borromeo Caterina Molinari fra i primi ad accorgersi… -