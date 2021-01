Lombardia in zona arancione da domani: riaprono i negozi (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 22 gennaio 2021 - Ci siamo. La Lombardia lascerà la zona rossa, dove è finita con il Dpcm del 16 gennaio scorso, e tornerà in zona arancione , senza aspettare le canoniche due settimane ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 22 gennaio 2021 - Ci siamo. Lalascerà larossa, dove è finita con il Dpcm del 16 gennaio scorso, e tornerà in, senza aspettare le canoniche due settimane ...

FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - ricpuglisi : Sette giorni in zona rossa 'per errore'. Che burloni! #Lombardia - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: 'Errore nel calcolo dell'#Rt', è scontro tra #Fontana e l'#Iss. La Lombardia passa da domenica in zona arancione, insieme… - Francysystorti : RT @AzzurraBarbuto: Lombardia zona rossa “per errore”. No, cari miei, nessun errore, siamo davanti ad una volontà politica ben precisa di p… -