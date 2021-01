Lombardia, Fontana: “Attendiamo notizie da Roma per il passaggio in zona arancione. Contesto false notizie su errori nei dati” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Attendiamo da Roma con fiducia notizie che potrebbero determinare il passaggio della nostra Regione in zona arancione. I dati, che noi riteniamo positivi da alcuni giorni, dovrebbero consentire sicuramente di essere zona arancione. Per quanto riguarda la trasmissione dei dati la Regione Lombardia ha sempre mandato dati puntuali, precisi e corretti. Contesto le false notizie che girano circa presunte irregolarità nella trasmissione” queste le parole di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, pubblicate sul suo profilo Facebook. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) “dacon fiduciache potrebbero determinare ildella nostra Regione in. I, che noi riteniamo positivi da alcuni giorni, dovrebbero consentire sicuramente di essere. Per quanto riguarda la trasmissione deila Regioneha sempre mandatopuntuali, precisi e corretti.leche girano circa presunte irregolarità nella trasmissione” queste le parole di Attilio, presidente della Regione, pubblicate sul suo profilo Facebook. L'articolo proviene da ...

