Lombardia e Sardegna zona arancione, Speranza firma l'ordinanza: 4 regioni (da Campania a Toscana) e Trento restano in fascia gialla (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo l'autogol del Pirellone che ha portato la Regione in fascia rossa, la Lombardia torna zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui si... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo l'autogol del Pirellone che ha portato la Regione inrossa, latorna. Il ministro della Salute Robertohato l'con cui si...

MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia e Sardegna verso zona arancione da domenica #lombardia - Agenzia_Ansa : 'Errore nel calcolo dell'#Rt', è scontro tra #Fontana e l'#Iss. La Lombardia passa da domenica in zona arancione, i… - sole24ore : Lombardia e Sardegna verso la zona arancione. Toscana e Basilicata più vicine alla fascia bianca… - Miti_Vigliero : RT @GiovaQuez: Area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemont… - Miti_Vigliero : RT @GiovaQuez: Speranza ha firmato tre nuove Ordinanze il 22 gennaio, una per la Regione Sardegna e una per Calabria, Emilia Romagna e Vene… -