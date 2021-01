Lombardia e Sardegna zona arancione | ecco cosa non si potrà ancora fare

Leggi su urbanpost

(Di sabato 23 gennaio 2021)passeranno anon si. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sta per firmare le due nuove ordinanze per il passaggio didaRossa a. Da domani infatti le due zone d’Italia entreranno in una fascia di rischio media. Ma cos’è chenon si? >> Cambio colore delle regioni, Iss: «l’indice Rt è in diminuzione»Il Ministro Speranza sta per firmare le nuove due ordinanze che ...