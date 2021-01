Lombardia, da 'rossa' ad 'arancione' durissimo scontro Regione - governo. Di chi è la colpa sui dati sbagliati? (Di sabato 23 gennaio 2021) Fontana e Moratti tornano ad accusare l'escutivo e annunciano ricorso al Tar. Il ministro Speranza replica: la Regione ha inviato i dati sbagliati e poi li ha rettificati Leggi su tg.la7 (Di sabato 23 gennaio 2021) Fontana e Moratti tornano ad accusare l'escutivo e annunciano ricorso al Tar. Il ministro Speranza replica: laha inviato ie poi li ha rettificati

