Lombardia arancione | solo 4 regioni gialle Covid | Speranza firma la nuova ordinanza | c' è un' area a un passo dalla zona bianca

nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza per annullare quella del 16 gennaio: la Lombardia non è più in zona rossa, ma a partire da domenica 24 gennaio torna in zona arancione. Una decisione presa "in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia". solo 4 le regioni "gialle": sono Campania, Basilicata, Molise e Toscana. A passarsela meglio, dati sui contagi e ospedalizzazioni alla mano è però la Provincia autonoma di Trento, che in base ai nuovi criteri di classificazione è l'area italiana più ...

