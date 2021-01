Locatelli | Con tagli AstraZeneca rimodulare campagna vaccini

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio superiore di sanità lo ha detto alla conferenza stampa al ministero della Salute. Per il 29 gennaio è atteso il parere di Ema sul vaccino

L'epidemia in Italia è fuori controllo perché è impossibile procedere con il tracciamento. Ne è convinto il direttore della Prevenzione del ministero della ..."Possiamo dire che a fine gennaio l'Italia dovrebbe avere a disposizione circa 2,5 milioni di dosi che servono sia per le prime immunizzazioni, sia per i richiami". Lo ha annunciato il presidente del ...