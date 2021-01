Llorente Udinese | acquisto a titolo gratuito | c’è un bonus pro Napoli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ormai formalizzato l’arrivo di Fernandoall’: il centravanti spagnolo lunedì dovrebbe essere in Friuli Lunedì dovrebbe essere il giorno di Fernandoall’. Il centravanti spagnolo si trasferirà in Friuli adefinitivo ma in forma gratuita: l’non dovrà versare nemmeno un euro nelle casse del, secondo quanto riportato da Tuttosport. Ci sarà invece, sempre secondo il quotidiano, undi 500 mila euro da riconoscere alnel caso in cui lo spagnolo arrivi ad un certo numero di gol non meglio specificato dall’edizione odierna di Tuttosport. Leggi su Calcionews24.com