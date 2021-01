LIVE Virtus Bologna-Brescia 89-90, Serie A basket in DIRETTA: colpo grosso dei lombardi, Bortolani top scorer! (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie e buon proseguimento di serata! 21.50 L’MVP della serata è Giordani Bortolani: l’azzurro classe 2000 ha messo a segno ben 23 punti (career high) ed è stato assoluto protagonista, insieme a Dusan Ristic (21 punti). Alle V Nere non bastano i 23 punti di Marco Belinelli e i 17 (con 8 assist) di Milos Teodosic. 21.48 Sesta sconfitta interna per la Virtus Bologna, che al termine di una partita emozionante si arrende a Brescia per 89-90. Vittoria importante e meritata per la Leonessa, che è stata protagonista di un gran secondo quarto e poi ha saputo reagire alla grande alla rimonta emiliana: decisivo il canestro di David Moss a 3” dalla sirena. FINALE: ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52 Chiudiamo qui la nostra. Grazie e buon proseguimento di serata! 21.50 L’MVP della serata è Giordani: l’azzurro classe 2000 ha messo a segno ben 23 punti (career high) ed è stato assoluto protagonista, insieme a Dusan Ristic (21 punti). Alle V Nere non bastano i 23 punti di Marco Belinelli e i 17 (con 8 assist) di Milos Teodosic. 21.48 Sesta sconfitta interna per la, che al termine di una partita emozionante si arrende aper 89-90. Vittoria importante e meritata per la Leonessa, che è stata protagonista di un gran secondo quarto e poi ha saputo reagire alla grande alla rimonta emiliana: decisivo il canestro di David Moss a 3” dalla sirena. FINALE: ...

