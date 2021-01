LIVE – Virtus Bologna-Brescia 63-52, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 23 gennaio 2021) Segafredo Virtus Bologna e Germani Brescia si affrontano nell’anticipo della 17° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I padroni di casa sono quarti, ma si stanno ben gestendo in una parte della stagione dove l’Europa ha la priorità per rincorrere il sogno Eurolega. La Germani invece ha qualche punto in meno del previsto e proverà il colpaccio per riprendersi. Sabato 23 gennaio alle ore 20.00 inizierà l’incontro che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Virtus Bologna-Brescia 63-52 TERZO QUARTO – Belinelli ancora da due punti: 63-52 TERZO QUARTO – Gamble a segno ed è +6 Virtus, blackout Brescia: 58-52 TERZO QUARTO – Belinelli firma la ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Segafredoe Germanisi affrontano nell’anticipo della 17° giornata del campionato diA1. I padroni di casa sono quarti, ma si stanno ben gestendo in una parte della stagione dove l’Europa ha la priorità per rincorrere il sogno Eurolega. La Germani invece ha qualche punto in meno del previsto e proverà il colpaccio per riprendersi. Sabato 23 gennaio alle ore 20.00 inizierà l’incontro che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA63-52 TERZO QUARTO – Belinelli ancora da due punti: 63-52 TERZO QUARTO – Gamble a segno ed è +6, blackout: 58-52 TERZO QUARTO – Belinelli firma la ...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Brescia 81-82 Serie A basket in DIRETTA: Bortolani show finale di fuoco in Emilia! - #Virtus… - mazzola_simone : RT @backdoor_pod: Siamo live sul nostro canale Twitch!! Post Virtus-Brescia e Q&A with @paxer89 e @mazzola_simone Qui: - backdoor_pod : Siamo live sul nostro canale Twitch!! Post Virtus-Brescia e Q&A with @paxer89 e @mazzola_simone Qui:… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Brescia Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Virtus #Bologna-Brescia… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Brescia Serie A basket in DIRETTA: tutto pronto si comincia! - #Virtus #Bologna-Brescia #Serie -