LIVE Virtus Bologna-Brescia 58-52, Serie A basket in DIRETTA: Teodosic guida la rimonta emiliana in avvio di ripresa (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-53 Crawford segna solo uno dei due liberi concessi per il fallo tecnico. Fallo tecnico chiamato a Gamble. 63-52 Stavolta Belinelli attacca il ferro. Brescia in bambola, addirittura doppia cifra di vantaggio per le V Nere. 61-52 ANCORA BELINELLI DALL’ARCO! +9 Virtus. Timeout Brescia. 58-52 Stavolta l’assist è di Ricci, a segnare è sempre Gamble. Parziale di 18-4 dall’inizio della ripresa! 56-52 L’asse è sempre lo stesso: Teodosic dipinge pallacanestro, Gamble appoggia al vetro il +4. 54-52 Teodosic illumina, Gamble schiaccia! Sorpasso Virtus! 52-52 L’ACUTO DI BELINELLI! Parità alla Virtus Segafredo Arena! 49-52 Vitali penetra e scarica per Ristic, che va a bersaglio dalla ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-53 Crawford segna solo uno dei due liberi concessi per il fallo tecnico. Fallo tecnico chiamato a Gamble. 63-52 Stavolta Belinelli attacca il ferro.in bambola, addirittura doppia cifra di vantaggio per le V Nere. 61-52 ANCORA BELINELLI DALL’ARCO! +9. Timeout. 58-52 Stavolta l’assist è di Ricci, a segnare è sempre Gamble. Parziale di 18-4 dall’inizio della! 56-52 L’asse è sempre lo stesso:dipinge pallacanestro, Gamble appoggia al vetro il +4. 54-52illumina, Gamble schiaccia! Sorpasso! 52-52 L’ACUTO DI BELINELLI! Parità allaSegafredo Arena! 49-52 Vitali penetra e scarica per Ristic, che va a bersaglio dalla ...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Brescia Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Virtus #Bologna-Brescia… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Brescia Serie A basket in DIRETTA: tutto pronto si comincia! - #Virtus #Bologna-Brescia #Serie - tabellamercatob : Anticipo 19^ giornata #SerieB Ieri #EntellaPisa 2-1 Brunori (rig.), Koutsoupias e Caracciolo Cronaca… - Fantacalciok : Cesena – Virtus Verona: diretta live, risultato in tempo reale - cascinanotizie : ???? Virtus Entella-Pisa: 2-1 Nerazzurri ribaltati, restano dubbi sulle scelte arbitrali del primo tempo Il girone d… -