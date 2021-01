LIVE Virtus Bologna-Brescia 16-15, Serie A basket in DIRETTA: primo quarto a basso punteggio (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo quarto: Virtus Bologna-Brescia 16-15 16-15 Altro assist di Teodosic, Abass segna la tripla del sorpasso! 13-15 Teodosic assiste, Hunter realizza. 11-15 Kalinovski si mette in proprio ed estrae il coniglio dal cilindro. Timeout Virtus. 11-13 Ristic apre magistralmente per Chery, che manda a bersaglio la tripla. 11-10 2/2 di Weems in lunetta. 9-10 Terzo canestro consecutivo per Ristic, ben imbeccato da Vitali. 9-8 Ancora Ristic, stavolta giocando bene in post contro Weems. 9-6 Distratte le V Nere a rimbalzo, Ristic ne approfitta e va a segno. Timeout Brescia. 9-4 Gamble in contropiede trova due punti facili. 7-4 Bomba di Markovic! 4-4 2/3 in lunetta per Belinelli. 2-4 1/2 ai liberi per ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE16-15 16-15 Altro assist di Teodosic, Abass segna la tripla del sorpasso! 13-15 Teodosic assiste, Hunter realizza. 11-15 Kalinovski si mette in proprio ed estrae il coniglio dal cilindro. Timeout. 11-13 Ristic apre magistralmente per Chery, che manda a bersaglio la tripla. 11-10 2/2 di Weems in lunetta. 9-10 Terzo canestro consecutivo per Ristic, ben imbeccato da Vitali. 9-8 Ancora Ristic, stavolta giocando bene in post contro Weems. 9-6 Distratte le V Nere a rimbalzo, Ristic ne approfitta e va a segno. Timeout. 9-4 Gamble in contropiede trova due punti facili. 7-4 Bomba di Markovic! 4-4 2/3 in lunetta per Belinelli. 2-4 1/2 ai liberi per ...

