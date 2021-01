LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: Mascitto ci prova per le medaglie, tocca alle finali dei 1500m! (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata 13:42 Piccola pausa, tra meno di dieci minuti toccherà alle finali. 13:39 I due azzurri hanno strappato il biglietto per la finale B. 13:37 Questo il quadro completo dei qualificati alla finale: John-Henry Krueger (HUN) Stijn Desmet (BEL) Shaolin Sandor Liu (HUN) Itzhak de Laat (NED) Semen Elistratov (RUS) Denis Ayrapetyan (RUS) 13:34 Molto abbottonata l’ultima semifinale, si deciderà tutto negli ultimi due giri. 13:32 Dopo le decisioni della giuria in finale volano l’ungherese Shaolin Sandor Liu e l’olandese Itzhak de Laat. 13:30 Partita la seconda semifinale. 13:28 Purtroppo sono rimasti attardati gli italiani, che si sono piazzati rispettivamente in quarta e quinta posizione. Si qualificano alla finale l’ungherese John-Henry Krueger e il belga ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARisultati prima giornata 13:42 Piccola pausa, tra meno di dieci minuti toccherà. 13:39 I due azzurri hanno strappato il biglietto per la finale B. 13:37 Questo il quadro completo dei qualificati alla finale: John-Henry Krueger (HUN) Stijn Desmet (BEL) Shaolin Sandor Liu (HUN) Itzhak de Laat (NED) Semen Elistratov (RUS) Denis Ayrapetyan (RUS) 13:34 Molto abbottonata l’ultima semifinale, si deciderà tutto negli ultimi due giri. 13:32 Dopo le decisioni della giuria in finale volano l’ungherese Shaolin Sandor Liu e l’olandese Itzhak de Laat. 13:30 Partita la seconda semifinale. 13:28 Purtroppo sono rimasti attardati gli italiani, che si sono piazzati rispettivamente in quarta e quinta posizione. Si qualificano alla finale l’ungherese John-Henry Krueger e il belga ...

short_d_u_d_e : RT @acmilanyouth: ?? 52' ? E sono TRE per il #MilanPrimavera! Doppietta per Giacomo Olzer #LazioMilan 0-3 LIVE ?? - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Martina Valcepina a caccia di medaglie - #Short #track #Europei #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Cassinelli e Confortola in semifinale nei 1500 metri a Danzica. Ora le he… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Valcepina convincente nei 500 1000 e 1500 metri. Azzurre in semifinale ne… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 22 gennaio: convincente avvio azzurro nello short track e nello snowboardcross -… -