LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: Martina Valcepina a caccia di medaglie (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Short track, che stanno andando in scena a Danzica (Polonia). Dopo una lunga pausa dovuta dalla pandemia è finalmente arrivato il momento della prima competizione stagionale, in attesa dei Mondiali di Dordrecht (5-7 marzo). La prima giornata di gare è stata particolarmente redditizia per la nostra nazionale, sia in campo maschile, sia in campo femminile.Le tre azzurre impegnate hanno facilmente superato il primo turno in tutte e tre le distanze previste: nei 500m Martina Valcepina e Cynthia Mascitto hanno vinto la loro batteria, mentre Ariana Sighel si è dovuta “accontentare” del secondo ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARisultati prima giornata Buongiorno e benvenuti alladella seconda giornata deglidi, che stanno andando in scena a Danzica (Polonia). Dopo una lunga pausa dovuta dalla pandemia è finalmente arrivato il momento della prima competizione stagionale, in attesa dei Mondiali di Dordrecht (5-7 marzo). La prima giornata di gare è stata particolarmente redditizia per la nostra nazionale, sia in campo maschile, sia in campo femminile.Le tre azzurre impegnate hanno facilmente superato il primo turno in tutte e tre le distanze previste: nei 500me Cynthia Mascitto hanno vinto la loro batteria, mentre Ariana Sighel si è dovuta “accontentare” del secondo ...

zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Cassinelli e Confortola in semifinale nei 1500 metri a Danzica. Ora le he… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Valcepina convincente nei 500 1000 e 1500 metri. Azzurre in semifinale ne… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 22 gennaio: convincente avvio azzurro nello short track e nello snowboardcross -… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: azzurre avanti tutta! Tris in semifinale nei 1500 e nei quarti nei 500! M… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: prime batterie l’Italia punta su Martina Valcepina - #Short #track… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Short LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: Cassinelli e Confortola in semifinale nei 1500 metri e nei quarti nei 1000. Sighel impressiona nei 500 metri OA Sport LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: Martina Valcepina a caccia di medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di short track, che stanno andando in scena a Danzica ( ...

LIVE Sport Invernali, DIRETTA 22 gennaio: Italia show! Sofia Goggia vince, 3° Dominik Paris!

– Tris di qualificazione ai quarti di finale anche nei 1000 per le azzurre. Ci sarà da divertirsi con gli Europei di short track, che prendono il via a Gdansk (Polonia): Martina Valcepina e compagni v ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di short track, che stanno andando in scena a Danzica ( ...– Tris di qualificazione ai quarti di finale anche nei 1000 per le azzurre. Ci sarà da divertirsi con gli Europei di short track, che prendono il via a Gdansk (Polonia): Martina Valcepina e compagni v ...