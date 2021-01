LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia poker, terza Elena Curtoni. “Da bambina vinceva sempre lei” (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: IL CAPOLAVORO DI Sofia Goggia A CRANS MONTANA LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Sofia Goggia LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO DI Discesa LA CLASSIFICA GENERALE DELLA COPPA DEL MONDO femminile LE DICHIARAZIONI DI Sofia Goggia LE 100 VITTORIE DELL’ITALIA femminile IN COPPA DEL MONDO Sofia Goggia VINCE LA COPPA DI DISESA A GARMISCH SE… CANCELLATA LA Discesa DI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA 11.42 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo! 11.41 Bravissima Roberta Melesi! Va a punti e chiude 24ma a 2?16 da Sofia Goggia. ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: IL CAPOLAVORO DIA CRANS MONTANA LA CRONACA DELLA VITTORIA DILA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO DILA CLASSIFICA GENERALE DELLA COPPA DEL MONDOLE DICHIARAZIONI DILE 100 VITTORIE DELL’ITALIAIN COPPA DEL MONDOVINCE LA COPPA DI DISESA A GARMISCH SE… CANCELLATA LADI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA 11.42 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo! 11.41 Bravissima Roberta Melesi! Va a punti e chiude 24ma a 2?16 da. ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: epica Sofia Goggia, è poker! Podio Curtoni, quarta Pirovano! - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di Supersportnetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #FACup #Bundesliga… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Si riprende a Lahti con la skiathlon maschile, che segna il rientro in gara del contingente norveges… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia fa poker Curtoni sul podio! Dominio azzurro! - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon Lahti in DIRETTA: domina Johaug podio tutto norvegese - #fondo #Skiathlon #Lahti… -