LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia contro tutte, è caccia al poker! (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CANCELLATA LA Discesa DI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI OGGI A CRANS MONTANA (23 GENNAIO) 9.39 I pettorali di partenza della Discesa di oggi. 1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli 2 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 5 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic 7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic 8 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer9 298323 Goggia Sofia 1992 ITA Atomic 10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 11 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon12 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon 13 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic14 ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACANCELLATA LADI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI A CRANS MONTANA (23 GENNAIO) 9.39 I pettorali di partenza delladi oggi. 1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli 2 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 5 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic 7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic 8 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer9 2983231992 ITA Atomic 10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 11 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon12 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon 13 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic14 ...

Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ della seconda discesa libera #CransMontana 2021 #scialpinofemminile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia sogna un nuovo assolo a Crans Montana - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon Lahti in DIRETTA: tornano i norvegesi perché l’Italia è assente - #fondo #Skiathlon… - infoitsport : LIVE Sci alpino | Crans Montana in DIRETTA | Sofia Goggia implacabile! “Ci tenevo a vincere il campanaccio” - live_tostream : RT @goggiasofia: L’Italia chiamó , SCI! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia insegue il poker OA Sport DISCESA KITZBUHEL CANCELLATA/ Oggi sulla Streif vince il maltempo!

Diretta discesa Kitzbuhel 23 gennaio: cancellata per maltempo, neve e pioggia bloccano la gara valida per la Coppa del Mondo di sci maschile.

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA/ Video streaming Rai: verso i Mondiali

Diretta discesa Crans Montana streaming video Rai oggi sabato 23 gennaio: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci femminile.

Diretta discesa Kitzbuhel 23 gennaio: cancellata per maltempo, neve e pioggia bloccano la gara valida per la Coppa del Mondo di sci maschile.Diretta discesa Crans Montana streaming video Rai oggi sabato 23 gennaio: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci femminile.