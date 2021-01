LIVE – Salernitana-Pescara, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 23 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Salernitana-Pescara, match valevole per la diciannovesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da ben tre sconfitte consecutive, vogliono riscattarsi con un successo che permetterebbe loro di restare tra le prime della classe; gli abruzzesi, invece, hanno ottenuto cinque punti nelle ultime cinque uscire e sperano nel colpaccio per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di sabato 23 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Salernitana-Pescara Ore 16:00 ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la diciannovesima giornata di. I padroni di casa, reduci da ben tre sconfitte consecutive, vogliono riscattarsi con un successo che permetterebbe loro di restare tra le prime della classe; gli abruzzesi, invece, hanno ottenuto cinque punti nelle ultime cinque uscire e sperano nel colpaccio per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di sabato 23 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAOre 16:00 ...

La diretta live di Salernitana-Pescara, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021

Serie B, Salernitana-Pescara: granata contro la crisi, abruzzesi per la risalita

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Diversi assenti per mister Castori, che dovrà rinunciare ancora a Lombardi oltre agli squalificati Andrè Anderson e Dziczek. In mediana ritornano però capitan Di Tacchio e ...

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Diversi assenti per mister Castori, che dovrà rinunciare ancora a Lombardi oltre agli squalificati Andrè Anderson e Dziczek. In mediana ritornano però capitan Di Tacchio e ...