Live Roma-Spezia 1-0 Mayoral porta ?i giallorossi in vantaggio

fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - welikeduel : Rivedi #propagandalive: la crisi di governo, la settimana di Makkox, il reportage di Diego Bianchi dalle scuole di… - reportrai3 : Replica #Report alle 17.25 su @RaiTre ?? Perché paghiamo le mascherine molto più di altri paesi? ?? A Roma le crema… - corgiallorosso : LIVE Roma-Spezia 1-1 (17' Mayoral, 24' Piccoli) – Pari dei liguri - fcin1908it : LIVE – Serie A, Roma-Spezia 1-1: pareggio dei liguri con Piccoli! -

Ultime Notizie dalla rete : Live Roma

Dopo la serata di Coppa Italia di martedì scorso - dai risvolti più tragici che comici - la Roma affronta nuovamente i liguri di Vincenzo Italiano ma in campionato, con l'auspicio di uscire con un ris ...Secondo atto tra giallorossi e aquilotti. Squadre in campo alle 15:00 per l’ultima giornata del girone di andata Una Roma nella bufera è alla ricerca di una vittoria scacciacrisi nel secondo confronto ...