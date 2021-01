LIVE Prada Cup in DIRETTA | vento instabile | partenza spostata alle 4 45

(Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.29 NUOVO RINVIO!4.45. C’è davvero grande suspense oggi, illa sta facendo da padrone. Attenzione perché può succedere di tutto. 4.27meno sostenuto del previsto ad Auckland. Si profila un match molto delicato dal punto di vista tattico. 4.25 Dieci minuti al via della regata! Fase di pre-start fondamentale: James Spithill e Francesco Bruni dovranno essere perfetti per avere la meglio su Ben Ainslie. 4.19 Ricordiamo che si gareggia sul campo di regata C, quello più vicino alla costa. Ai neozelandesi piace perché consente al pubblico di guardare la regata. Sarà utilizzato quasi sempre. 4.16 CI SIAMO! Si parte4.35! Fissato il nuovo orario. 4.15 ...

Fprime86 : RT @SkySport: Prada Cup, stanotte torna Luna Rossa: LIVE su Sky - gemin_steven98 : RT @SkySport: Prada Cup, stanotte torna Luna Rossa: LIVE su Sky - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa, battere Ineos per continuare a sperare - SkySport : Prada Cup, stanotte torna Luna Rossa: LIVE su Sky - WSjp_insight : RT @WSjp_insight: ???? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Prada

La barca italiana deve vincere due volte: questa regata alle 4 italiane e domani in contemporanea per approdare nella finale degli sfidanti"L'unica cosa ...DIRETTA PRADA CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE. La diretta tv della Prada Cup 2021 sarà trasmessa su due diverse emittenti. CLICCA PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY. DIRETTA PRADA C ...