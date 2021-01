LIVE Prada Cup in DIRETTA | nuova partenza alle 4 35

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.19 Ricordiamo che si gareggia sul campo di regata C, quello più vicino alla costa. Ai neozelandesi piace perché consente al pubblico di guardare la regata. Sarà utilizzato quasi sempre. 4.16 CI SIAMO! Si parte4.35! Fissato il nuovo orario. 4.15 Ancora nessuna novità. Serve munirsi di pazienza. 4.10 Al termine della regata odierna tra Luna Rossa ed Ineos, entrambi gli equipaggi disputeranno una “regata fantasma” contro American Magic, assente perché in riparazione dopo la scuffia di domenica scorsa. Si tratta di un atto formale che servirà per assegnare il punto in classifica. Di fatto entrambe le ‘regate fantasma’ verranno interrotte subito dopo la. 4.09 Ricordiamo che Luna Rossa è obbligata a vincere per rimanere in corsa per il primo posto del round robin che ...