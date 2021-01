LIVE Prada Cup in DIRETTA | Luna Rossa | con vento leggero cambia tutto Il bilancio di Max Sirena

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI:POTREBBE RIBALTARECONLA CRONACA DELLA REGATA DI OGGI DISPUTATE LE REGATE FANTASMA CONTRO AMERICAN MAGIC MAXATTACCA: “RESPINTE TRE RICHIESTE DI PENALITA’ A INEOS, PERCHE’?” JAMES SPITHILL: “SORPRESO PER LA MANCATA PENALIZZAZIONE DI INEOS” CALENDARIO-AMERICAN MAGIC: PROGRAMMA, DATE E ORARI DELLA SEMIFINALE DICUPVERSO LA SEMIFINALE: COME STA AMERICAN MAGIC FOTO:E INEOS HANNO RISCHIATO LA COLLISIONE! CANCELLATA LA REGATA DI DOMANI TRAED ...