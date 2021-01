LIVE Prada Cup in DIRETTA | clamoroso | partenza posticipata! C’è un salto di vento!

Leggi su oasport

3.59 Luna Rossa si stava allungando bene sulla destra, aveva posto delle buonissime basi per partire bene. 3.58C'è stato undi vento sulla destra! Tutto rimandato! 3.57 Tre minuti alla, fase cruciale… 3.56 Quattro minuti esatti al via della regata! Tra un paio di minuti Luna Rossa e Britannia entreranno nella zona di pre-start! 3.55 Questa la formazione di Luna Rossa. LATO DESTRO James Spithill (timoniere e controllore di volo) Matteo Celon (grinder) Umberto Molineris (grinder) Enrico Voltolini (grinder) Emanuele Liuzzi (grinder) LATO SINISTRO Pietro Sibello (trimmer randa), può cambiare lato ...