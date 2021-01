LIVE Prada Cup in DIRETTA | avvio molto equilibrato

(Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.25 Al primo gate di bolina passa al comando Ineos con 2 secondi di vantaggio su Luna Rossa. I britannici hanno effettuato il sorpasso. Ma è tutto aperto. Ora primo lato di poppa. 5.24 Ora vira Ineos e trova una maggior pressione di vento. 5.24 QUASI SI TOCCANO LUNA ROSSA E INEOS! E’ corpo a corpo! 5.23 Protesta di Luna Rossa, ma nessuna sanzione da parte della giuria. 5.22 Vira Ineos e risponde subito Luna Rossa. Si stanno marcando, le due barche sono AFFIANCATE! 5.21 Ineos vira per prima verso destra, Luna Rossa risponde. La barca italiana è andata vicinissima al boundary. 5.20 Luna Rossa inizia leggermente davanti la regata, buona partenza, ma è affiancata da Ineos sulla destra. Posizione delicata. 5.18 Luna Rossa si sposta completamente a destra, Ineos invece va verso il fondo del confine virtuale. 5.18 ...

La barca italiana deve vincere due volte: questa regata alle 4 italiane e domani in contemporanea per approdare nella finale degli sfidanti