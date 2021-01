LIVE Palermo-Teramo, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.it (Di sabato 23 gennaio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Teramo.Domenica 24 gennaio, allo Stadio "Renzo Barbera", Alberto Pelagotti e compagni affronteranno la compagine abruzzese, che ha già battuto per 2-0 la compagine rosanero nella prima gara nel girone d'andata. La sfida, valida per la ventesima giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 12.30. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Roberto Boscaglia, che interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match.segui la diretta testuale su Mediagol.it.eventoLIVE id=1008745 Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Domenica 24 gennaio, allo Stadio "Renzo Barbera", Alberto Pelagotti e compagni affronteranno la compagine abruzzese, che ha già battuto per 2-0 la compagine rosanero nella prima gara nel girone d'andata. La sfida, valida per la ventesima giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 12.30. Dito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Roberto, che interverrà inalla vigilia del match.latestuale su.it.eventoid=1008745

WiAnselmo : LIVE #Palermo-Teramo, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su - Mediagol : LIVE #Palermo-Teramo, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su - live_palermo : Mistero a Palermo: cadavere di un uomo trovato per strada - live_palermo : ??Con il passaggio della Lombardia in zona arancione, la Sicilia resta l'univa regione in zona rossa, a causa dell'a… - live_palermo : Era ai domiciliari, ma spacciava lo stesso: giovane finisce in carcere -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Palermo Antonella non c’è più, risucchiati dal dolore nella vecchia Palermo Livesicilia.it Palermo: ufficiale l’acquisto di Francesco De Rose

Per il centrocampista De Rose, già capitano della Reggina con oltre 200 presenze in Serie C, contratto fino al 2022 ...

Catania, Tacopina: “Mercato? Nel mirino tre calciatori”

Tacopina: "In Italia i miei migliori amici sono Buffon e De Rossi, con l’ex Roma ho parlato e sono convinto che sarà un grande dirigente" ...

Per il centrocampista De Rose, già capitano della Reggina con oltre 200 presenze in Serie C, contratto fino al 2022 ...Tacopina: "In Italia i miei migliori amici sono Buffon e De Rossi, con l’ex Roma ho parlato e sono convinto che sarà un grande dirigente" ...