LIVE Biathlon | Staffetta Anterselva in DIRETTA | Bormolini soffre sugli sci! Italia quinta dopo tre frazioni

(Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.03: Al km 23.2 Germania e Francia, Russia a 3?, Norvegia a 8?,a 36? 16.01: Ultimo cambio: Francia e Germania davanti, a 8? Russia, a 18? Norvegia, a 33? uno stanchissimoche tocca Windisch, Ucraina a 1’09”, Austria a 1’11” 16.00: Al km 22.2 Francia e Germania davanti, Russia a 8?, Noevrgia a 18?,a 25? 15.59:stando, è stato superato anche da T. Boe, è quinto ora 15.58:un po’ in difficoltà, si stacca da Loginov, T. Boe sta arrivando forte da dietro 15.57: Francia e Germania davanti a 6?e Russia, a 17? Norvegia, a 44? Ucraina al km 20.7 15.56: Francia, a 2? Germania, a 5?, a 7? Russia, a 22? Norvegia, a 35? ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47: Bionaz, reduce da una grande Individuale, Giacomel,. Windisch e Bormolini: questi i quattro azzurri che saranno in gara oggi. Hofer si concede un turno ...Alle 15:05 il via della quarta staffetta della stagione, l’ultima prima dei mondiali di Pokljuka. Dopo il terzo posto di Oberhof l’Italia lascia a riposo Lukas Hofer ...