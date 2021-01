Litorale. La mareggiata costringe alla chiusura del lungomare a Marina di Pisa

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 23 gennaio 2021) Unaimportante nella notte fra venerdì e sabato ha causato disagi adidove, nel tratto dicompreso fra via Duodi e via Francardi, il manto stradale è stata invaso dai sassi delle spiagge. Nella prima mattinata il tempestivo intervento della Protezione Civile Comunale che ha provveduto a chiudere via Repubblicana e ad attivare il servizio di spurgo delle fognature per eliminare i ristagni causati dall’acqua di mare in via Duodi e via Moriconi. Nella mattina il sopralluogo del Sindaco diMichele Conti, che ha seguito i lavori direttamente:«Sono andato adidove – ha dichiarato Conti – mi sono trovato davanti lo scenario che purtroppo da anni i residenti sono abituati a vedere: ogni volta che c’è ...