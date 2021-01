Liga | il Real Madrid stende l’Alaves Doppietta di Benzema | a segno anche Hazard

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ilvince e si riprende dalla figuraccia in Copa del Rey contro l'Alcoyano, lo fa con un 4-1 netto sul campo delnel ventesimo turno di.Casemiro apre le marcature dopo 15?,al 41? eal 45+1? mandano i Galacticos al riposo sul 3-0. Joselu in avvio di ripresa ha accorciato le distanze per i padroni di casa ma poi ladiha chiuso definitivamente la gara. La squadra di Zidane, assente perchè positivo al Covid-19, con questo successo si porta a 40 punti, a quattro lunghezze di distanza dall'Atletico capolista, l'undici di Simeone ha però due gare in meno.