Leao | non solo Milan | sta per uscire il suo primo album musicale

Rafael Leao, dal campo alla musica. L'attaccante del Milan, tra i protagonisti in positivo della stagione rossonera, ha deciso di sbizzarrirsi in un'altra sua passione: la musica.Infatti, come lui stesso ha confermato sui social, nei prossimi giorni, precisamente il 29 gennaio, uscirà il primo album dal titolo Beginning. Si tratterà di una compilation di 7 tracce che variano tra rap, trap e drill, i generi preferiti dal portoghese che già in passato aveva ammesso ai microfoni della rivista specializzata Rolling Stone: "Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello, nella vita. Per ora è un passatempo e basta: faccio trap, ma parlo soprattutto della mia vita, dei sacrifici per arrivare fin qui".

