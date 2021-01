Le lacrime di Matilde Brandi a Verissimo? Umiliazione finale, l'ultima porcheria del marito: "Chi è la sua nuova donna" (Di sabato 23 gennaio 2021) Le lacrime di Matilde Brandi a Verissimo, la scorsa settimana, hanno fatto il giro di tutti i siti. La showgirl e ballerina, ex concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5, ha rivelato di essere stata lasciata dal marito Marco Costantini nel modo più umiliante, dopo essere stata tradita più volte. E ora, intervistata dal settimanale DiPiù, la Brandi concede altri dettagli sulla rottura, avvenuta dopo ben 18 anni passati insieme. "Quando ci lasciavamo, durante i nostri periodi di crisi, lui frequentava altre donne. Quando stava con me faceva il bravo, poi, appena litigavamo, si divertiva con le altre". Proprio a causa di questi continui alti e bassi, spiega la Brandi, "Marco e io già da 5 anni vivevamo in case diverse. Il nostro era un rapporto forse ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Ledi, la scorsa settimana, hanno fatto il giro di tutti i siti. La showgirl e ballerina, ex concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5, ha rivelato di essere stata lasciata dalMarco Costantini nel modo più umiliante, dopo essere stata tradita più volte. E ora, intervistata dal settimanale DiPiù, laconcede altri dettagli sulla rottura, avvenuta dopo ben 18 anni passati insieme. "Quando ci lasciavamo, durante i nostri periodi di crisi, lui frequentava altre donne. Quando stava con me faceva il bravo, poi, appena litigavamo, si divertiva con le altre". Proprio a causa di questi continui alti e bassi, spiega la, "Marco e io già da 5 anni vivevamo in case diverse. Il nostro era un rapporto forse ...

