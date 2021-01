"Le ho dato io la cintura". Il dolore del padre di Antonella (Di sabato 23 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Antonella, a soli 10 anni, è morta per una challenge su TikTok. "Ho il timore che qualcuno l'abbia contattata in privato", racconta il papà "Voleva essere la regina, la star di TikTok e c'è riuscita. È finita proprio come voleva lei". Ha la voce rotta dal pianto e gli occhi pesti per le notti insonni Angelo Sicomero, il papà di Antonella, la bimba di 10 anni morta per un gioco dell'orrore su TikTok. Una pericolosa challenge - "Blackout challenge" - gli ha portato via sua figlia in una manciata di secondi. "Quella cintura glielo ho data io", ripete battendo i pugni contro la parete esterna della sala operatoria dove, alle 13 di eri pomeriggio, i medici erano intenti a prelevare gli organi di Antonella. "Il dono più bello che potevamo fare. Perché mia figlia era allegra, generosa, e ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio, a soli 10 anni, è morta per una challenge su TikTok. "Ho il timore che qualcuno l'abbia contattata in privato", racconta il papà "Voleva essere la regina, la star di TikTok e c'è riuscita. È finita proprio come voleva lei". Ha la voce rotta dal pianto e gli occhi pesti per le notti insonni Angelo Sicomero, il papà di, la bimba di 10 anni morta per un gioco dell'orrore su TikTok. Una pericolosa challenge - "Blackout challenge" - gli ha portato via sua figlia in una manciata di secondi. "Quellaglielo ho data io", ripete battendo i pugni contro la parete esterna della sala operatoria dove, alle 13 di eri pomeriggio, i medici erano intenti a prelevare gli organi di. "Il dono più bello che potevamo fare. Perché mia figlia era allegra, generosa, e ...

