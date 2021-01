Lazio-Sassuolo, Inzaghi: “Buco in difesa, ma andiamo oltre gli infortuni. Il mercato? Rispondo così” (Di sabato 23 gennaio 2021) "Veniamo da un buonissimo periodo, ma nel calcio ci sono degli imprevisti".Ha esordito così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle 18.00, allo Stadio 'Olimpico' di Roma: la gara, è valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.Di seguito, le sue dichiarazioni."Dobbiamo fare gli infortuni di Luiz Felipe e Luis Alberto, ma guardiamo avanti, il Sassuolo è un avversario temibile. Il mercato? Ne stiamo parlando. Sappiamo che Ramos ha lasciato un bel Buco: cerchiamo qualcuno che ci possa aiutare nel tempo in cui mancherà. Sono pure concentrato alla partita di domani con i giocatori che ho, possiamo fare bene nonostante gli ... Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) "Veniamo da un buonissimo periodo, ma nel calcio ci sono degli imprevisti".Ha esorditoil tecnico della, Simone, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma domani alle 18.00, allo Stadio 'Olimpico' di Roma: la gara, è valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.Di seguito, le sue dichiarazioni."Dobbiamo fare glidi Luiz Felipe e Luis Alberto, ma guardiamo avanti, ilè un avversario temibile. Il? Ne stiamo parlando. Sappiamo che Ramos ha lasciato un bel: cerchiamo qualcuno che ci possa aiutare nel tempo in cui mancherà. Sono pure concentrato alla partita di domani con i giocatori che ho, possiamo fare bene nonostante gli ...

