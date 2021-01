L’Atalanta al cospetto del Milan di Ibra | sfida non impossibile alla capolista

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ultima gara del girone di andata.fa tappaScala del calcio, dove alle 18 sfiderà il. Una partita importante per la squadra nerazzurra, reduce da due pareggi non proprio brillanti contro Genoa e Udinese. Lo sarà anche per capire se le ultime difficoltà sono state frutto del modulo di gioco adottato dagli avversari, oppure se la formazione atalantina ha un effettivo (per quanto leggero) momento di appannamento. Personalmente propendo per la prima ipotesi, anche perché con le squadre che lasciano giocare la Dea si è sempre espressa al meglio delle proprie capacità. Ma di fronte ci sarà comunque la prima della classe, una squadra che da quando è iniziato il lockdown ha perso soltanto 2 volte in 45 gare disputate (1 in campionato e una in Europa League) e non è un caso che si trovi a ...