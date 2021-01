Larry King morto col Covid: la tragedia del giornalista Usa (Di sabato 23 gennaio 2021) Il giornalismo Usa perde una delle sue colonne. Larry King è morto oggi all'età di 87 anni a Los Angeles, dove era ricoverato da circa un mese per Covid . La sua scomparsa viene annunciata in un ... Leggi su quotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Il giornalismo Usa perde una delle sue colonne.oggi all'età di 87 anni a Los Angeles, dove era ricoverato da circa un mese per. La sua scomparsa viene annunciata in un ...

TgLa7 : E' morto Larry #King, era ricoverato per covid, aveva 87 anni - mauro40981997 : Nuova gestione,la morte cambia nome...COVID - nicconoh : rip Larry king, soprattutto per questo video - vecchidf : Larry King e’ morto per aver contratto il COVID o perché aveva 87 anni, età in cui morire non è inusuale visto che… - francobus100 : Cnn, morto di Covid il leggendario giornalista Larry King -