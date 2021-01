Larry King: morto a 87 anni il Re delle interviste della TV USA (Di sabato 23 gennaio 2021) Larry King, re del Larry King Live della CNN, è morto il 23 gennaio 2021 all'età di 87 anni: il giornalista e conduttore ha intervistato le più grandi personalità degli Stati Uniti d'America Larry King è morto a 87 anni il 23 gennaio 2021. King si è spento al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, presso cui era ricoverato per Covid dallo scorso dicembre. L'uomo è noto per aver intervistato circa 50mila persone nel corso della sua carriera alla conduzione del celebre Larry King Live, celebre talk show chiuso nel 2010 dopo settemila puntate. In realtà, la pausa è durata ben poco e l'uomo è tornato alla sua conduzione grazie ad una ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 gennaio 2021), re delLiveCNN, èil 23 gennaio 2021 all'età di 87: il giornalista e conduttore ha intervistato le più grandi personalità degli Stati Uniti d'Americaa 87il 23 gennaio 2021.si è spento al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, presso cui era ricoverato per Covid dallo scorso dicembre. L'uomo è noto per aver intervistato circa 50mila persone nel corsosua carriera alla conduzione del celebreLive, celebre talk show chiuso nel 2010 dopo settemila puntate. In realtà, la pausa è durata ben poco e l'uomo è tornato alla sua conduzione grazie ad una ...

