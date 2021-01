Larry King, leggendario giornalista CNN, muore a 87 anni (Di sabato 23 gennaio 2021) Il giornalista americano Larry King, diventato famoso grazie alle sue interviste, è morto all’età di 87 anni. A dare l’annuncio è stato il figlio Chance. King era ricoverato la Cedars Sinai Medical Center di Los Angelse da un mese a causa del coronavirus. per 25 anni, dal 1985 al 2010, ha condotto il talk show notturno Larry King Live sulla CNN. Morto Larry King Larry King, produttore di lunga data della CNN, è morto all’età di 87 anni a causa del coronavirus. Dopo la positività, il produttore era stato ricoverato per un mese al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. A dare la notizia del decesso è stata confermata dal figlio Chance. Sul profilo ufficiale d ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilamericano, diventato famoso grazie alle sue interviste, è morto all’età di 87. A dare l’annuncio è stato il figlio Chance.era ricoverato la Cedars Sinai Medical Center di Los Angelse da un mese a causa del coronavirus. per 25, dal 1985 al 2010, ha condotto il talk show notturnoLive sulla CNN. Morto, produttore di lunga data della CNN, è morto all’età di 87a causa del coronavirus. Dopo la positività, il produttore era stato ricoverato per un mese al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. A dare la notizia del decesso è stata confermata dal figlio Chance. Sul profilo ufficiale d ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid-… - Corriere : Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid - Agenzia_Ansa : Morto per covid il leggendario giornalista Larry King #ANSA - lsantangelo70 : È morto Larry King - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Usa: è morto Larry King, il leggendario giornalista della Cnn -