Larry King è morto (Di sabato 23 gennaio 2021) Larry King Larry King, il celebre conduttore tv americano e volto storico della Cnn, è morto all'età di 87 anni. La notizia ha fatto il giro del mondo vista la popolarità del giornalista newyorkese, che da oltre tre settimane era ricoverato presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles dopo il contagio da Covid. Nella carriera da anchorman, caratterizzata per 25 anni dal suo late show Larry King Live (condotto dal 1985 al 2010), aveva intervistato leader mondiali, star dello spettacolo e della musica. Il giornalista soffriva di diabete, in passato aveva avuto seri problemi cardiaci, e nel 2017 era stato operato per un tumore ai polmoni. Lo scorso anno aveva perso due figli, Andy e Chaia, a breve distanza tra loro: il primo era morto per un ...

