L’amicizia di Emma e Alessandra Amoroso a Verissimo | “Dobbiamo tutto alla musica”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 23 gennaio 2021) Insieme ancora una volta,trionfano come due dive dell’empatia. Amiche, colleghe, complici, si presentano nel salotto di Silvia Toffanin e insiemeconduttrice ricordano il loro percorso. Parallelismi che si consumano e rigenerano: entrambe salentine, entrambe passate per Amici di Maria De Filippi ed entrambe emotive. “Emotiva” è anche la parolaquale si aggrappaper giustificare la sua natura di persona dlacrima facile. “Piangere non significa essere fragili”, dice con decisione e rafforzata da. Spesso le lacrime disono state oggetto di satira e pettegolezzo, ma la voce di Karaoke tiene ...