“La zona rossa è costata 600 milioni di euro”: commercianti e sindaci vogliono la class action dopo il pasticcio della Lombardia sui dati (Di sabato 23 gennaio 2021) commercianti, associazioni di categoria e anche i sindaci si preparano a presentare il conto al Pirellone. Il pasticcio della Lombardia sui dati comunicati all’Istituto Superiore di Sanità che hanno costretto negozianti e cittadini lombardi a una settimana di zona rossa rischia di trasformarsi in una class action contro i vertici della Regione. Nonostante il presidente Attilio Fontana continui ad addossare la colpa ai calcoli effettuati a Roma, i verbali della cabina di regia parlano chiaro riguardo alla richiesta di “rettifica” arrivati dai tecnici lombardi. E così in Lombardia monta la rabbia per la serrata totale alla quale sono state costretti 10 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021), associazioni di categoria e anche isi preparano a presentare il conto al Pirellone. Ilsuicomunicati all’Istituto Superiore di Sanità che hanno costretto negozianti e cittadini lombardi a una settimana dirischia di trasformarsi in unacontro i verticiRegione. Nonostante il presidente Attilio Fontana continui ad addossare la colpa ai calcoli effettuati a Roma, i verbalicabina di regia parlano chiaro riguardo alla richiesta di “rettifica” arrivati dai tecnici lombardi. E così inmonta la rabbia per la serrata totale alla quale sono state costretti 10 ...

