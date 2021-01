«La variante inglese del Covid è ancora più letale»: l’allarme degli scienziati britannici (Di sabato 23 gennaio 2021) La variante inglese del Covid non è solo più rapida nel diffondersi ma presenterebbe anche una letalità maggiore: a riferirlo gli scienziati britannici impegnati negli studi sulla mortalità della mutazione d’oltremanica. Sono stati gli esperti del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group a lanciare l’allarme informando il governo. La notizia riferita dalla Bbc è stata riportata da Leggo. Gli studi sulla letalità della variante inglese B117 rimangono comunque in una fase preliminare, mentre è ormai confermato come la mutazione si diffonda più facilmente. Leggi anche >> Errore nella somministrazione del vaccino Covid: iniettata soluzione fisiologica a 12 persone variante inglese ... Leggi su urbanpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Ladelnon è solo più rapida nel diffondersi ma presenterebbe anche una letalità maggiore: a riferirlo gliimpegnati negli studi sulla mortalità della mutazione d’oltremanica. Sono stati gli esperti del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group a lanciareinformando il governo. La notizia riferita dalla Bbc è stata riportata da Leggo. Gli studi sulla letalità dellaB117 rimangono comunque in una fase preliminare, mentre è ormai confermato come la mutazione si diffonda più facilmente. Leggi anche >> Errore nella somministrazione del vaccino: iniettata soluzione fisiologica a 12 persone...

