La serie norvegese che trasforma i migranti in uomini venuti dal passato

Appaiono all'improvviso in mezzo alla baia di Oslo, accompagnati da scariche elettriche. Vengono dal passato, alcuni dalla preistoria, altri dall'era vichinga, altri ancora dall'XIX secolo (i cosiddetti "Bohemien"). Sono i "Beforeigners", stranieri del tempo (la parola è ottenuta con la crasi tra "Before" e "Foreigners"), titolo della serie fantascientifica e crime prodotta da Hbo e uscita su RaiPlay il 20 gennaio, e realizzata nel 2019 in Norvegia. Una volta approdati nel presente, alcuni si integrano nella società attuale, trovano lavoro e fanno famiglia. Altri stentano e vivono, secondo le loro abitudini, ai margini della società, nei boschi e nelle periferie. Spesso la convivenza è difficile, molti non parlano la lingua (ma solo il norreno) e non riescono ad ambientarsi. Ma c'è chi li aiuta e chi, addirittura, li prende come modello da emulare.

Arrivano dal mare, parlano altre lingue e portano con sé culture diverse. Ma la terra è la loro: solo il tempo è sbagliato. Una soluzione che permette uno sguardo nuovo sul tema (era ora) e qualche ir ...

Bundesliga: non basta Haaland, Dortmund ko contro il Gladbach

La doppietta del norvegese illude i gialloneri, che vengono scavalcati al quarto posto dall'altro Borussia: due gol di Elvedi nel primo tempo, poi le ...

