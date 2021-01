La Sardegna diventa arancione Solinas protesta | Calcolo sbagliato

(Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - “Assistiamo a un paradosso. Mentre inauguriamo nuovi posti letto in terapia intensiva, ben trenta, e altri quattordici sono già pronti a Cagliari, nella struttura Covid del Binaghi, il Ministero decide il passaggio dellain zonaper il superamento della percentuale dei ricoveri. Riteniamo che questosiae abbiamo manifestato allo stesso Ministro tutte le nostre perplessità e la contrarietà assoluta a una decisione di questo tipo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione, Christian. Nuovo reparto di terapia intensivaha inaugurato a Sassari il nuovo reparto di Terapia intensiva Covid a Sassari con trenta posti che sarà subito operativo. “Dietro quei colori - afferma il presidente della ...

A causa dell'ingresso della Sardegna in zona arancione: la Stazione dell'Arte di Ulassai chiude di nuovo al pubblico.Desiree Manca, portavoce del M5S in consiglio regionale, replica duramente al presidente Pais: "Quali sono le azioni portate avanti dalla Regione Sardegna per impedire il passaggio da zona gialla a zo ...