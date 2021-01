La Puglia resta in zona arancione Cambiamenti per Lombardia e Sardegna

Leggi su noinotizie

(Di sabato 23 gennaio 2021) La variazioni, rispetto alla settimana appena trascorsa, riguardano. Si aggiungeranno al gruppone di regioni in areain cui si trova anche la. Ordinanza del ministro della Salute in queste ore. Di Francesco Santoro: L’indice di trasmissione del contagio in(1.08) oltrepassa la soglia di guardia. È quanto emerge dal report sull’evoluzione della pandemia elaborato settimanalmente da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, indica quante persone possono essere contagiate da un solo individuo in media e supera l’1 anche in Calabria, Sicilia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Umbria e Valle d’Aosta. L’epidemia «...